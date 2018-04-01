На МКС установят дополнительные батареи для питания роботов-космонавтов
pixabay.com

pixabay.com

Их разместят внутри и снаружи станции

На российском сегменте Международной космической станции в будущем могут быть установлены внешние и внутренние батареи для питания роботов-помощников космонавтов.

Об этом рассказал технический директор предприятия-производителя роботов для космоса НПО «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«Мы предусматриваем как внутрикорабельные, так и внекорабельные батареи, которые пока находятся в стадии проработки с несколькими партнерами», - заявил Дудоров.

По его мнению, такие батареи – вынужденная необходимость. Так, последний робот «Федор» потребляет порядка 45 киловатт электроэнергии, будучи в активном режиме, и 15 киловатт – в обычном. При этом все солнечные батареи МКС вырабатывают лишь 100 киловатт энергии.

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Теги:
Места: Россия
События: космос, наука
Персоны: ученые
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