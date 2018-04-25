Ущерб от стихийного бедствия оценит компьютер

Авторами разработки являются специалисты лаборатории AeroNet Lab Сколковского института науки и технологий. Алгоритм позволяет искусственному интеллекту отличать здания, пострадавшие от пожара или иного стихийного бедствия, от уцелевших.

Технология ускорит оценку масштабов бедствия и нанесенного им ущерба, а также будет полезна не только государственным структурам и гуманитарным организациям, но и страховым компаниям, полагают авторы проекта.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Далее в рубрике

Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»»