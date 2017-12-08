Уральские ученые восстановили крысам-диабетикам поджелудочную железу
pixabay.com

pixabay.com

Ученые Уральского федерального университета (УрФУ) вместе с коллегами из Института иммунологии и физиологии (ИИФ) УрО РАН разработали новые подходы к профилактике и лечению диабета 1-го типа

Сахарный диабет 1-го типа – это хроническое заболевание, при котором поджелудочная железа не способна производить инсулин. Вследствие этого в крови повышается уровень глюкозы, что приводит к повреждению отдельных органов и тканей организма.

Пациентам, страдающим диабетом 1-го типа, необходимы ежедневные инъекции инсулина. Ученые ищут соединения, которые позволят запустить процесс регенерации поврежденных клеток поджелудочной железы, чтобы она вновь смогла вырабатывать гормон в необходимых количествах.

Биологи провели эксперимент на крысах, страдающих сахарным диабетом: им вводили гетероциклические соединения ряда 1,3,4-тиадиазина, которые обладают антиокислительной и антигликирующей способностью, передает интернет-издание «Индикатор».

Автор исследования, доктор биологических наук Ирина Данилова рассказала: «В результате уровень глюкозы и гликозилированного гемоглобина в крови грызунов снизился, а содержание инсулина увеличилось». Полученные соединения, считает Ирина Данилова, блокируют патогенетические механизмы и могут стать потенциальными лекарственными средствами для больных сахарным диабетом 1-го типа.

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