Уральские ученые создадут блокчейн-платформу для электроэнергетики

Проект стал участником трека Power&Energy стартап-акселаратора GenerationS от Российской венчурной компании (РВК)
В России будет создана инновационная блокчейн-платформа, которая фиксирует информацию по объемам производства и потребления электроэнергии и автоматически выставляет счета. Это позволит отказаться от использования бумажных квитанций, сообщили в пресс-службе Уральского университета.
«Российские ученые разрабатывают «умную» блокчейн-платформу для управления электроэнергией. Проект уже прошел несколько этапов экспертного отбора и вошел в число участников акселерационной программы трека Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК», - говорится в сообщении вуза.
По мнению разработчиков, новая блокчейн-платформа может получить широкое применение в сфере электроснабжения: от отдельных домохозяйств до целых городов.
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