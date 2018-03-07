Уральские ученые создадут блокчейн-платформу для электроэнергетики

В России будет создана инновационная блокчейн-платформа, которая фиксирует информацию по объемам производства и потребления электроэнергии и автоматически выставляет счета. Это позволит отказаться от использования бумажных квитанций, сообщили в пресс-службе Уральского университета.

«Российские ученые разрабатывают «умную» блокчейн-платформу для управления электроэнергией. Проект уже прошел несколько этапов экспертного отбора и вошел в число участников акселерационной программы трека Power&Energy стартап-акселератора GenerationS от РВК», - говорится в сообщении вуза.

По мнению разработчиков, новая блокчейн-платформа может получить широкое применение в сфере электроснабжения: от отдельных домохозяйств до целых городов.

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