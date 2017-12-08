На Урале откроется центр по подготовке футбольных тренеров категорий C и D

Решение о создании такого центра в Институте физической культуры, спорта и молодежной политики УрФУ было принято на заседании исполкома Российского футбольного союза. Учебное заведение получило право обучать и лицензировать футбольных тренеров категорий C и D.

Преподаватели университета и тренеры федерации футбола Свердловской области будут обучать будущих специалистов работе с детско-юношескими командами, любительскими командами, клубами первого и второго дивизионов и с молодежными составами.

Координатор проекта, тренер категории С, главный тренер женского футбольного клуба УрФУ Михаил Кузьмин заявил: «Возможность обучать тренеров позволит повысить квалификацию специалистов в сфере футбола на региональном уровне будет способствовать развитию футбола на территории Урала и Западной Сибири».

По его словам, работа по созданию такого центра длится более 10 лет. Планируется, что он откроется в феврале 2018 года, говорится на сайте УрФУ.

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