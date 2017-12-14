Уникальные очки «Ратника» испытали с боевым роботом
Боец в экипировке «Ратник» Министерство обороны России

Боец в экипировке «Ратник» Министерство обороны России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения ведет разработку электронных очков, которые войдут в новую экипировку российских военных «Ратник»

По словам генерального директора ЦНИИТОЧМАШ, Дмитрия Семизорова, новые баллистические очки должны защищать глаза бойца от попадания осколков и пыли.

Кроме того, на внутреннюю сторону очков проецируется различная информация, включая изображение с прицела на стрелковом оружии. Благодаря этому боец может вести обстрел целей из-за угла.

Он также сообщил, что специалисты испытали очки в связке с роботом. Во время испытаний изображение с прицела боевого робота на полигоне выводилось на очки солдата. Робот «осматривался» в поисках целей, а затем наводил на них оружие и обстреливал.

Кроме того, специалисты разрабатывают для «Ратника» специальную противоминную обувь, в которой будут размещены датчики обнаружения мин, а также система подавления минных полей.

Боевая экипировка «Ратник» с 2016 года поставляется в российские войска. В ее состав входят около 20 различных элементов, включая спецшлем и бронежилет с керамическими бронепластинами. Стандартный вариант комплектации весит около десяти килограммов, а максимальный — около 20 килограммов, сообщает ТАСС. 

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