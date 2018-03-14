Уфимские ученые создали прибор для определения язвы желудка по дыханию
pixabay.com

pixabay.com

Новый метод диагностики исключает возможность заражения человека

Ученые из Уфы создали диагностический прибор, который выявляет различные желудочные и кишечные болезни по выдыхаемому человеком воздуху. Работу над аппаратом ведут аспиранты и магистранты Уфимского авиационного университета вместе с коллегами из Башкирского государственного медицинского вуза.

По словам разработчиков, устройство способно определять наличие бактерии Helicobacter pylori в желудке пациента. Она вызывает у человека язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а в некоторых случаях и рак.

В настоящее время для диагностики заболеваний ЖКТ используют биопсию – забор тканей из организма.

«С одной стороны, обнаружение бактерии в биопсийном материале под микроскопом является неопровержимым доказательством ее наличия в желудке, однако, с другой стороны, сама процедура потенциально опасна, так как эндоскоп может быть недостаточно хорошо стерилизован, и может произойти заражение», - пояснила руководитель проекта, магистрант Уфимского авиационного университета Розалия Нафикова.

Полную версию статьи читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
Кто живет в домашней пыли Далее в рубрике Кто живет в домашней пылиЧто вызывает обострение аллергии весной и летом

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО