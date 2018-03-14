Уфимские ученые создали прибор для определения язвы желудка по дыханию

Ученые из Уфы создали диагностический прибор, который выявляет различные желудочные и кишечные болезни по выдыхаемому человеком воздуху. Работу над аппаратом ведут аспиранты и магистранты Уфимского авиационного университета вместе с коллегами из Башкирского государственного медицинского вуза.

По словам разработчиков, устройство способно определять наличие бактерии Helicobacter pylori в желудке пациента. Она вызывает у человека язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, а в некоторых случаях и рак.

В настоящее время для диагностики заболеваний ЖКТ используют биопсию – забор тканей из организма.

«С одной стороны, обнаружение бактерии в биопсийном материале под микроскопом является неопровержимым доказательством ее наличия в желудке, однако, с другой стороны, сама процедура потенциально опасна, так как эндоскоп может быть недостаточно хорошо стерилизован, и может произойти заражение», - пояснила руководитель проекта, магистрант Уфимского авиационного университета Розалия Нафикова.

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