Ученый придумал биотермометр для экстремальных холодов

По его словам, изобретение будет полезно, например, в Якутии, где температура воздуха нередко опускается ниже минус 50 градусов Цельсия. Стандартные бытовые термометры ее не фиксируют.

Угаров придумал для термометра свою собственную шкалу. В ней температуры разделены на холодные и морозные. К первым относится диапазон от плюс четырех градусов до нуля, а все, что ниже – ко вторым.

Разработка была зарегистрирована в 2008 году в Германии. Однако ученый хочет, чтобы изготовление термометра было налажено именно в России. При этом предлагает открыть совместное производство с китайскими или любыми другими партнерами.

Климатолог Олег Анисимов считает, что термометр Угарова заслуживает внимания как проект, который может способствовать популяризации науки и, в частности, знаний о климате в условиях глобального его изменения, сообщает ТАСС.

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