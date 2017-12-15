Ученый из МГУ объяснил разницу температур осадочных пород в Каспийском море и Уренгое
pixabay.com

pixabay.com

Геолог из Музея землеведения МГУ имени М.В. Ломоносова реконструировал условия формирования осадочных пород в Каспийском море на протяжении 200 миллионов лет и объяснил разницу температур горных пород верхней и нижней частей

Он отметил, что для Южно-Каспийского бассейна характерны сильные осадки и высокая скорость их накопления. Температура пород растет с глубиной за счет нагрева мантии. Так в Уренгое на глубине 3 километров температура может достигать 100 градусов. В Южном Каспии породы достигают такой температуры лишь на глубине 6 километров.

Геологи считают, что этот участок является самым нагретым в Каспии. Аномально низкая температура верхних пород обусловлена их необычными свойствами. Отложение пород ограничивается бассейнами морей и океанов. Осадки уплотняются под собственным весом, а под действием температур и давления образуют горные породы.

Чтобы восстановить историю изменения температур осадочного бассейна, ученый создал систему моделирования плоских бассейнов ГАЛО. Ведущий научный сотрудник Музея землеведения МГУ, доктор технических наук Юрий Галушкин доказал, что низкие температуры верхней части осадочной породы объясняются не только высокой скоростью отложения осадков в период от 5 до 2,5 млн лет назад, но и тектоническими движениями.

В дальнейшем автор планирует изучить механизмы теплопереноса в слабых осадочных толщах, где осадки не успели уплотниться, говорится на сайте МГУ.

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Места: Россия
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Персоны: ученые
Организации: МГУ
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