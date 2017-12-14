Ученый из РФ обнаружил новый способ производства экранов
Ученый из РФ обнаружил новый способ производства экранов

Ученый Института физики имени Л. В. Киренского СО РАН и СФУ Максим Молокеев создал описание нового материала, полученного китайскими коллегами, и обнаружил его пригодным для изготовления электронных экранов.

В состав вещества входят сульфат-ионы и ионов редкоземельных элементов, окруженные атомами кислорода. Последние имеют форму трехшапочной тригональной призмы. Постоянная смена тетраэдрами своей ориентации в пространстве свидетельствует о новом классе соединений и уникальности полученного материала, сообщает ТАСС со ссылкой на издание Chemistry: A European Journal.

Молокеев также обнаружил, что данный материал пригоден для получения люминофора, применяемого при изготовлении экранов для различных электронных устройств. Причем, в отличие от современных методов, люминофор может быть получен экологически чистым способом – путем нагревания материала до 800 градусов Цельсия и выпаривания воды.

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