Ученым выделили 2,5 млрд рублей на изучение ближнего космоса
Российские власти выделили из федерального бюджета два с половиной миллиарда рублей на реализацию проекта по изучению ближнего космоса.
Средства будут направлены на строительство оптического радиогелиографа в Бурятии, который станет первым объектом целого комплекса.
По словам научного руководителя Института солнечно-земной физики, академика РАН Гелия Жеребцова, радиогелиограф будет строится на территории обсерваторий института, которые располагаются в урочище Бадары Тункинского района Бурятии, передает ТАСС.
Помимо радиогелиографа, в состав комплекса войдут солнечный телескоп-коронограф, система радаров и другие объекты. С их помощью ученые будут наблюдать за процессами в околоземном пространстве и ближнем космосе.Далее в рубрике Вузы России примут участие в эксперименте по проведению экзамена по стандартам WorldSkillsОб этом говорилось на заседании Межвузовского координационного совета, прошедшего в рамках Национального чемпионата WorldSkills по профмастерству среди студентов столичных вузов Читайте в рубрике «Исследования» Пост продлевает жизньСегодня начался Рождественский пост, который закончится в канун Рождества 6 января
Комментарии