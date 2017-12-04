Ученым выделили 2,5 млрд рублей на изучение ближнего космоса

Средства будут направлены на строительство оптического радиогелиографа в Бурятии, который станет первым объектом целого комплекса.

По словам научного руководителя Института солнечно-земной физики, академика РАН Гелия Жеребцова, радиогелиограф будет строится на территории обсерваторий института, которые располагаются в урочище Бадары Тункинского района Бурятии, передает ТАСС.

Помимо радиогелиографа, в состав комплекса войдут солнечный телескоп-коронограф, система радаров и другие объекты. С их помощью ученые будут наблюдать за процессами в околоземном пространстве и ближнем космосе.

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