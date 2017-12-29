Ученые выводят устойчивый к прорастанию сорт пшеницы

Ген был найден в семенах гибридов пшеницы и пырея, открытых российскими учеными. Специалисты отобрали семена, наименее подверженные прорастанию, и расшифровали их ДНК.

В ходе экспериментов, они установили, что вероятность прорастания зерен более всего зависела от устройства гена Vp-1 – он ответственен за рост зародыша злаков на последних стадиях развития. Лучше всего защищала гибриды от прорастания его самая редкая разновидность – ThVp-1d, которая встречается примерно у 15% злаков, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание PLoS One.

По словам ученых, ген можно перенести в ЛНК сортовой пшеницы двумя путями – обычным скрещиванием или генными модификациями. Этоповысить урожайность и устойчивость злаков к непогоде.

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