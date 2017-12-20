Ученые «вырастили» костную оболочку на титановых имплантатах

Ученые Инженерной школы ядерных технологий и Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета совместно коллегами из Германии и США синтезировали нанотрубки из диоксида титана с нанесением кальций-фосфатных покрытий, идентичных по своему составу человеческой кости.

Титан используется для изготовления имплантатов, но его существенным недостатком является то, что он значительно тверже костной ткани. При движении пациента титан забирает на себя больше механической нагрузки, чем кости, что может привести к разрушению костной ткани.

По словам аспиранта Инженерной школы ядерных технологий ТПУ Романа Чернозема, нанотрубки могут решить эту проблему.

Он пояснил, что они будто растут на поверхности имплантата ровным слоем как своеобразная граница между костью и титаном.

«Нанотрубки просто не позволяют титану взять на себя больше механической нагрузки, чем костная ткань», - сказал ученый.

Нанотрубки представляют собой полые цилиндры из диоксида титана длиной от нескольких десятков нанометров до 8-10 микрометров. Чтобы организм пациента не отторгал чужеродный имплантат, нанотрубки делают идентичными по своему составу человеческой кости.

Кроме того, полые внутри нанотрубки идеально подходят для загрузки в них лекарственных веществ.

«Нанотрубки позволяют контролировать скорость доставки лекарственных средств в организм пациента. Если покрыть их аморфным кальций-фосфатом, можно добиться растворения лекарства в срок от недели до месяца», - пояснил «РИА Новости» научный руководитель проекта, начальник Центра технологий ТПУ Роман Сурменев.

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