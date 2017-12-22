Ученые усилили эффективность магнитов

Сотрудники Сибирского федерального университета создали методику получения наночастиц, усиливающих действие магнитов
В ходе эксперимента ученые протестировали действие наночастиц на бариевых магнитах, устойчивых против механических ударов, размагничивающих действий нагрева и внешних магнитных полей и коррозии.
Такие магниты широко используются в гироскопах, приборах электродинамики, для магнитной звукозаписи.
Кроме того, авторы научной работы изменили размер магнитных частиц и смотрели, как «реагирует» на это коэрцитивная сила — величина магнитного поля, необходимого для полного размагничивания материала.
По словам доктора технических наук, заведующего научно-образовательным центром ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» Сибирского федерального университета Анатолия Лепешева, коэрцитивная сила при уменьшении магнитных частиц очень сильно увеличивается и достигает максимума при малых размерах.
Благодаря этому эффекту авторы определили необходимый размер наноцастиц, при котором достигается максимальная магнитная жесткость.
Кроме того, регулируя технологические параметры плазменного распыления и последующей закалки ученые смогли управлять размерами наночастиц и, следовательно, величиной коэрцитивной силы.
«Мы сравнили полученные характеристики с зарубежными аналогами и установили, что наши результаты соответствуют, а по некоторым показателям превышают зарубежные», — заключил ученый.Далее в рубрике Плодородные мутанты пшеницыУченые из ФИЦ Института цитологии и генетики СО РАН исследуют мутации в пшенице, влияющие на число зерен в колосе
Комментарии