Ученые усилили эффективность магнитов
Наночастицы, внедренные в магнит. Алексей Лепешев

Наночастицы, внедренные в магнит. Алексей Лепешев

Сотрудники Сибирского федерального университета создали методику получения наночастиц, усиливающих действие магнитов

В ходе эксперимента ученые протестировали действие наночастиц на бариевых магнитах, устойчивых против механических ударов, размагничивающих действий нагрева и внешних магнитных полей и коррозии.

Такие магниты широко используются в гироскопах, приборах электродинамики, для магнитной звукозаписи.

Кроме того, авторы научной работы изменили размер магнитных частиц и смотрели, как «реагирует» на это коэрцитивная сила — величина магнитного поля, необходимого для полного размагничивания материала.

По словам доктора технических наук, заведующего научно-образовательным центром ЮНЕСКО «Новые материалы и технологии» Сибирского федерального университета Анатолия Лепешева, коэрцитивная сила при уменьшении магнитных частиц очень сильно увеличивается и достигает максимума при малых размерах.

Благодаря этому эффекту авторы определили необходимый размер наноцастиц, при котором достигается максимальная магнитная жесткость.

Кроме того, регулируя технологические параметры плазменного распыления и последующей закалки ученые смогли управлять размерами наночастиц и, следовательно, величиной коэрцитивной силы.

«Мы сравнили полученные характеристики с зарубежными аналогами и установили, что наши результаты соответствуют, а по некоторым показателям превышают зарубежные», — заключил ученый.

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