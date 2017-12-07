Российские ученые создали нанопокрытие для ремонта иллюминаторов на МКС
pixabay.com

pixabay.com

В Томске разработали многослойные нанокомпозитные покрытия, которыми отремонтируют иллюминаторы на российском сегменте Международной космической станции

В создании такого покрытия, не имеющего аналогов в мире, участвовали научные сотрудники кафедры физики высоких технологий в машиностроении ТПУ, РКК «Энергия» им. Королева и ИФПМ СО РАН.

Материал оставляет стекла прозрачными и защищает их от высокоскоростных микрочастиц. Технология прошла испытания в 2015 году и получила патент. В будущем планируется все стекла для иллюминаторов российских космических аппаратов обрабатывать в Томске.

Замдиректора по развитию Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Евгений Колубаев рассказал: «Космический эксперимент «Пересвет» запланирован на 2018-2020 годы. Координационный научно-технический совет по программам исследований на пилотируемых комплексах одобрил его проведение на МКС, подписано техническое задание».

Космический эксперимент будет включать два этапа, сообщается на сайте ТПУ. На первом этапе предполагается размещение тестовых образцов стекла с нанопокрытием на наружной поверхности станции. Затем космонавты проведут ремонт иллюминаторов. «С помощью специального инструмента, также уже разработанного томскими учеными, «заживляющее» покрытие будет наноситься на стекла иллюминаторов», - поясняет Колубаев.

Наблюдение за образцами будет длиться на протяжении года. Нанесение защитного покрытия позволит предотвратить дальнейшее разрушение поврежденных сегментов, считают разработчики.

Теги:
Места: Россия
События: космос
Персоны: ученые
В Томске будут готовить специалистов для нефтегазовой отрасли Далее в рубрике В Томске будут готовить специалистов для нефтегазовой отраслиПри Томском политехническом университете открыт передовой центр по подготовки специалистов по автоматизации производства в нефтегазовой сфере. Читайте в рубрике «Инновации» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»Сооснователь IT-гиганта представил в Технопарке МФТИ настоящий гоночный болид «Формулы-1» Станислав Протасов: «Технологии Acronis спасают миллионы»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО