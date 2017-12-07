Российские ученые создали нанопокрытие для ремонта иллюминаторов на МКС

В создании такого покрытия, не имеющего аналогов в мире, участвовали научные сотрудники кафедры физики высоких технологий в машиностроении ТПУ, РКК «Энергия» им. Королева и ИФПМ СО РАН.

Материал оставляет стекла прозрачными и защищает их от высокоскоростных микрочастиц. Технология прошла испытания в 2015 году и получила патент. В будущем планируется все стекла для иллюминаторов российских космических аппаратов обрабатывать в Томске.

Замдиректора по развитию Инженерной школы новых производственных технологий Томского политехнического университета Евгений Колубаев рассказал: «Космический эксперимент «Пересвет» запланирован на 2018-2020 годы. Координационный научно-технический совет по программам исследований на пилотируемых комплексах одобрил его проведение на МКС, подписано техническое задание».

Космический эксперимент будет включать два этапа, сообщается на сайте ТПУ. На первом этапе предполагается размещение тестовых образцов стекла с нанопокрытием на наружной поверхности станции. Затем космонавты проведут ремонт иллюминаторов. «С помощью специального инструмента, также уже разработанного томскими учеными, «заживляющее» покрытие будет наноситься на стекла иллюминаторов», - поясняет Колубаев.

Наблюдение за образцами будет длиться на протяжении года. Нанесение защитного покрытия позволит предотвратить дальнейшее разрушение поврежденных сегментов, считают разработчики.

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