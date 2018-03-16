Ученые из Томска представили роботов-полицейских для управления беспилотными автомобилями

Проект завоевал бронзу на крупнейшем в Европе фестивале «РобоФест»
В столице состоялся заключительный этап X Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2018». Команда Томского политехнического университета (ТПУ) завоевала бронзу в конкурсе за проект «Создание системы распознавания дорожных знаков для беспилотных транспортных средств».
В финал соревнований прошли магистранты Инженерной школы информационных технологий и робототехники ТПУ Иван Кремлев и Андрей Кузнецов, а также их руководитель - доцент отделения автоматизации и робототехники Александр Тырышкин.
«Сегодня во всем мире активно развивается идея беспилотного автомобиля: к США подключаются Япония, Германия и Россия. Разработчики устанавливают на транспорт систему технического зрения, которая распознает дорожные знаки, а бортовой компьютер принимает решение, с какой скоростью и куда двигаться», - сказал он.
Тырышкин отметил, что это слишком сложная, дорогая и ненадежная система.
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