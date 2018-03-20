Ученые создают новое поколение холодильников
Ученые создают новое поколение холодильников

Разработкой устройства занимаются специалисты Курчатовского института

Речь идет прежде всего о промышленных холодильных установках. В настоящее время применяются парокомпрессионные аппараты, коэффициент полезного действия которых не превышает 30%.

В таких устройствах тепло отводится от охлаждаемой среды к рабочему телу в испарителе, которое закипает и частично испаряется. Компрессор отбирает образовавшийся пар и направляет его в конденсатор. Там пар вновь превращается обратно в жидкость и доставляется в испаритель, чтобы «отобрать» у охлаждаемой среды очередную порцию тепла.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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