Ученые создают новое поколение холодильников
Разработкой устройства занимаются специалисты Курчатовского института
Речь идет прежде всего о промышленных холодильных установках. В настоящее время применяются парокомпрессионные аппараты, коэффициент полезного действия которых не превышает 30%.
В таких устройствах тепло отводится от охлаждаемой среды к рабочему телу в испарителе, которое закипает и частично испаряется. Компрессор отбирает образовавшийся пар и направляет его в конденсатор. Там пар вновь превращается обратно в жидкость и доставляется в испаритель, чтобы «отобрать» у охлаждаемой среды очередную порцию тепла.
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