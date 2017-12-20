Ученые создали виртуальную модель регенерации нервных окончаний

В настоящее время медикам в ходе опытов на грызунах удалось добиться частичного восстановления подвижности конечностей после травмы позвоночника. Однако полностью вернуть животным контроль над конечностями они пока не могут. Имеющиеся сегодня методики не позволяют восстанавливать кортикальные аксоны – нервные окончания, которые соединяют центры движения в головном мозге со спинным.

По словам Романа Борисюка из Института математических проблем биологии РАН, компьютерная модель позволяет понять как именно растут и формируются пучки волокон в процессе роста аксонов, и какие факторы на это влияют, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу института. «Эти детали могут быть полезны для понимания принципов регенерации поврежденных аксонов спинного мозга», - отметил ученый.

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