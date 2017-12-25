Ученые создали сенсоры для определения качества вина

Полифенолы — оксисоединения и их производные, содержание которых в продуктах зависит от сорта, степени зрелости, климатических условий и других факторов. В ходе экспериментов система «Электронный язык» с помощью новых сенсоров смогла определить три образца красных вин, изготовленных из винограда одного сорта, но с различными индексами полифенола. Помогла в этом добавка особых органических комплексов – субфталоцианинов, пишет интернет-издание «Индикатор» со ссылкой на Electrochimica Acta.

Авторами разработки являются российские ученые и их испанские коллеги. По словам научного сотрудника кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химфакультета МГУ Татьяны Дубининой, она позволит определять качество, сорт и возраст винограда, стадию ферментации вина, а также выявлять подделки. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать технику нанесения сенсорных пленок.

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