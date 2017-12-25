Ученые создали сенсоры для определения качества вина
Ученые создали сенсоры для определения качества вина

Ученые разработали на основе ферментов тонкопленочные сенсоры для определения двухосновных спиртов. Они позволяют распознать тип вина по индексу полифенолов.

Полифенолы — оксисоединения и их производные, содержание которых в продуктах зависит от сорта, степени зрелости, климатических условий и других факторов. В ходе экспериментов система «Электронный язык» с помощью новых сенсоров смогла определить три образца красных вин, изготовленных из винограда одного сорта, но с различными индексами полифенола. Помогла в этом добавка особых органических комплексов – субфталоцианинов, пишет интернет-издание «Индикатор» со ссылкой на Electrochimica Acta.

Авторами разработки являются российские ученые и их испанские коллеги. По словам научного сотрудника кафедры медицинской химии и тонкого органического синтеза химфакультета МГУ Татьяны Дубининой, она позволит определять качество, сорт и возраст винограда, стадию ферментации вина, а также выявлять подделки. В дальнейшем ученые планируют усовершенствовать технику нанесения сенсорных пленок.

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