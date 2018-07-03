Ученые создали основу плаща-невидимки
pixabay.com

pixabay.com

Изобретение производит обратимое перераспределение цветов

Ученые из Национального научно-исследовательского института в Канаде создали прибор, с помощью которого можно сделать любые объекты невидимыми.

Принцип работы «невидимки» основан на обратимом перераспределении цветов.

Механизм действия уникального изобретения инженеры объяснили на примере объекта, пропускающего зеленый свет. При обычных обстоятельствах детектор уловил бы цвет, но в случае с новым прибором этого не происходит.

Устройство выделяет из всего спектра света, попадающего на него, один цвет, в данном случае зеленый, и маскирует его другим, например, синим. Свет проходит сквозь объект, и тогда вторая часть преобразует спектр в изначальный, что и делает объект невидимым.

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Теги:
События: наука
Персоны: ученые
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