Ученые создали оптические копии экспонатов Алмазного фонда
Голографические модели могут заменить собой реальные экспонаты на выставках
Изготовлением копий занимаются ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Греческого института голографии.
На сегодняшний день готовы десять голограмм, в числе которых ордена Святой Екатерины и Святого Александра Невского, флакон работы Фаберже, «Пастушок» из серебряной коллекции ювелира XIX века Павла Сазикова и другие.
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