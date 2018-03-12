Ученые создали оптические копии экспонатов Алмазного фонда
Ученые создали оптические копии экспонатов Алмазного фонда

Голографические модели могут заменить собой реальные экспонаты на выставках

Изготовлением копий занимаются ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Греческого института голографии.

На сегодняшний день готовы десять голограмм, в числе которых ордена Святой Екатерины и Святого Александра Невского, флакон работы Фаберже, «Пастушок» из серебряной коллекции ювелира XIX века Павла Сазикова и другие.

Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Персоны: ученые
Создано удобное мобильное приложение для логистических компаний Далее в рубрике Создано удобное мобильное приложение для логистических компанийАвторами разработки стали студенты Дальневосточного федерального университета (ДВФУ)

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО