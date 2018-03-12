Ученые создали оптические копии экспонатов Алмазного фонда

Изготовлением копий занимаются ученые из Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Греческого института голографии.

На сегодняшний день готовы десять голограмм, в числе которых ордена Святой Екатерины и Святого Александра Невского, флакон работы Фаберже, «Пастушок» из серебряной коллекции ювелира XIX века Павла Сазикова и другие.

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