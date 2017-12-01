Ученые создали быстрый стерилизатор для мединструментов

В Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) разработан прибор, позволяющий в разы ускорить процесс стерилизации хирургических инструментов.
В настоящее время стерилизация занимает от одного до трех часов. Изобретение специалистов вуза сокращает время процедуры до пяти-семи минут, рассказали ТАСС в пресс-службе СГТУ. Отличие нового прибора состоит в том, что вместо кипятка, пара и химических веществ он уничтожает микроорганизмы всех видом с помощью электромагнитного поля.
Помимо скорости стерилизации, разработка ученых выгодно отличается своим габаритами и малым весом. По словам одного из авторов изобретения, профессора СГТУ, доктора физико-математических наук Вила Байбурина, компактность прибора позволяет использовать его не только практически в любых условиях, вплоть до полевых госпиталей.
Ученый также обратил внимание на низкую себестоимость прибора. По его словам, она составит всего две-три тысячи рублей.Далее в рубрике Для диабетиков придумали «умную татуировку»Совместная разработка российских и зарубежных ученых поможет людям, страдающим диабетом, отказаться от глюкометров. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» В Ижевске представили Карту событийного туризмаСпорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год
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