Ученые создали быстрый стерилизатор для мединструментов
Ученые создали быстрый стерилизатор для мединструментов

В Саратовском государственном техническом университете (СГТУ) разработан прибор, позволяющий в разы ускорить процесс стерилизации хирургических инструментов.

В настоящее время стерилизация занимает от одного до трех часов. Изобретение специалистов вуза сокращает время процедуры до пяти-семи минут, рассказали ТАСС в пресс-службе СГТУ. Отличие нового прибора состоит в том, что вместо кипятка, пара и химических веществ он уничтожает микроорганизмы всех видом с помощью электромагнитного поля.

Помимо скорости стерилизации, разработка ученых выгодно отличается своим габаритами и малым весом. По словам одного из авторов изобретения, профессора СГТУ, доктора физико-математических наук Вила Байбурина, компактность прибора позволяет использовать его не только практически в любых условиях, вплоть до полевых госпиталей.

Ученый также обратил внимание на низкую себестоимость прибора. По его словам, она составит всего две-три тысячи рублей.

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
Для диабетиков придумали «умную татуировку» Далее в рубрике Для диабетиков придумали «умную татуировку»Совместная разработка российских и зарубежных ученых поможет людям, страдающим диабетом, отказаться от глюкометров. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» В Ижевске представили Карту событийного туризмаСпорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год В Ижевске представили Карту событийного туризма

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО