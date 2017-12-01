Ученые создали быстрый стерилизатор для мединструментов

В настоящее время стерилизация занимает от одного до трех часов. Изобретение специалистов вуза сокращает время процедуры до пяти-семи минут, рассказали ТАСС в пресс-службе СГТУ. Отличие нового прибора состоит в том, что вместо кипятка, пара и химических веществ он уничтожает микроорганизмы всех видом с помощью электромагнитного поля.

Помимо скорости стерилизации, разработка ученых выгодно отличается своим габаритами и малым весом. По словам одного из авторов изобретения, профессора СГТУ, доктора физико-математических наук Вила Байбурина, компактность прибора позволяет использовать его не только практически в любых условиях, вплоть до полевых госпиталей.

Ученый также обратил внимание на низкую себестоимость прибора. По его словам, она составит всего две-три тысячи рублей.

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