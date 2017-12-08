Ученые создадут глобальную физическую модель мирового океана
pixabay.com

pixabay.com

Специалисты Государственного океанографического института имени Зубова в Москве приступили к созданию модели физических процессов, протекающих в мировом океане и Черном море

По словам директора института Юрия Сычева, новая разработка поможет предсказывать различные явления в Черном море, в том числе последствия техногенных чрезвычайных происшествий.

«И если паче чаяния придется ликвидировать аварийный разлив или что-нибудь в этом роде, мы всегда дадим исчерпывающее информационное обеспечение в реальном времени», — пояснил ученый «РИА Новости».

Государственный океанографический институт имени Зубова — институт Росгидромета по организации и методическому руководству гидрометеорологическими и гидрохимическими наблюдениями на морских акваториях и побережьях России. 

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
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