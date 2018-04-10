Ученые в сотню раз увеличили точность обнаружения драгметаллов в породах
pixabay.com

pixabay.com

Оборудование позволяет выявлять золото, серебро, платину и палладий в пределах 10 мг на тонну

Сибирские ученые разработали оборудование для экспресс-анализа проб горной породы, позволяющее выявлять предельно малые концентрации драгоценных металлов.

Об этом сообщил заведующий лабораторией оптических информационных систем Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН Владимир Лабусов.

«В оборудовании применен метод, который позволяет в 100 раз снизить пределы обнаружения в породах драгоценных металлов - золота, серебра, платины, палладия. Обычно предел обнаружения - это 1 грамм на тонну, у нас он - 10 мг на тонну», - рассказал ученый.

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События: наука
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