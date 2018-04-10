Ученые в сотню раз увеличили точность обнаружения драгметаллов в породах
Оборудование позволяет выявлять золото, серебро, платину и палладий в пределах 10 мг на тонну
Сибирские ученые разработали оборудование для экспресс-анализа проб горной породы, позволяющее выявлять предельно малые концентрации драгоценных металлов.
Об этом сообщил заведующий лабораторией оптических информационных систем Института автоматики и электрометрии (ИАиЭ) Сибирского отделения РАН Владимир Лабусов.
«В оборудовании применен метод, который позволяет в 100 раз снизить пределы обнаружения в породах драгоценных металлов - золота, серебра, платины, палладия. Обычно предел обнаружения - это 1 грамм на тонну, у нас он - 10 мг на тонну», - рассказал ученый.
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