Ученые собирают общероссийскую генетическую базу данных

Специалисты Петербургского государственного университета ездят по российским регионам и производят отбор образцов крови у местных жителей, чьи семьи по крайней мере в трех поколения не меняли место проживания.

Полученные материалы обрабатываются в Центре геномной биоинформатики имени Добржанского на базе СПбГУ. В планах ученых собрать три с половиной тысячи проб. Пока проект реализован только на треть. У

ченые намерены исследовать 44 популяции: 20 из них – русские, еще 24 – представители сибирских, кавказских, финно-угорских и других народов. Полную версию читайте на портале «Умная страна»

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