Ученые собирают общероссийскую генетическую базу данных
Ученые собирают общероссийскую генетическую базу данных

Работа ведется в рамках проекта «Российский геном», который может стать частью мирового генбанка

Специалисты Петербургского государственного университета ездят по российским регионам и производят отбор образцов крови у местных жителей, чьи семьи по крайней мере в трех поколения не меняли место проживания.

Полученные материалы обрабатываются в Центре геномной биоинформатики имени Добржанского на базе СПбГУ. В планах ученых собрать три с половиной тысячи проб. Пока проект реализован только на треть. У

ченые намерены исследовать 44 популяции: 20 из них – русские, еще 24 – представители сибирских, кавказских, финно-угорских и других народов. Полную версию читайте на портале «Умная страна»

Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
В Ботаническом саду ТГУ распустились выведенные российскими учеными сорта азалий Далее в рубрике В Ботаническом саду ТГУ распустились выведенные российскими учеными сорта азалийВ настоящее время в оранжерее подрастают около 50 новых гибридов Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Есть ли жизнь без интернета?Что будет, если Запад решит отключить Россию от всемирной паутины Есть ли жизнь без интернета?

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО