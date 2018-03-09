Ученые собирают общероссийскую генетическую базу данных
Работа ведется в рамках проекта «Российский геном», который может стать частью мирового генбанка
Специалисты Петербургского государственного университета ездят по российским регионам и производят отбор образцов крови у местных жителей, чьи семьи по крайней мере в трех поколения не меняли место проживания.
Полученные материалы обрабатываются в Центре геномной биоинформатики имени Добржанского на базе СПбГУ. В планах ученых собрать три с половиной тысячи проб. Пока проект реализован только на треть. У
ченые намерены исследовать 44 популяции: 20 из них – русские, еще 24 – представители сибирских, кавказских, финно-угорских и других народов. Полную версию читайте на портале «Умная страна»Далее в рубрике В Ботаническом саду ТГУ распустились выведенные российскими учеными сорта азалийВ настоящее время в оранжерее подрастают около 50 новых гибридов Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Есть ли жизнь без интернета?Что будет, если Запад решит отключить Россию от всемирной паутины
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