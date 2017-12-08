Ученые сформировали в лаборатории планету вокруг звезды

Ученые прирастили в лабораторных условиях моделирование приращения массы небесного тела путем гравитационного притяжения материи из окружающего космического пространства.

Изучение аккреции дает информацию об обмене массой, энергией и взаимном расположении между «собирающим» объектом и его окружением. Благодаря данному процессу формируются планетные системы вокруг звезд.

В проведенном при участии сотрудников НИЯУ МИФИ исследовании была создана новая экспериментальная платформа, которая обеспечила однородность внешнего магнитного поля для максимального приближения к астрофизическим событиям.

Полученные результаты дают первые прямые свидетельства образования оболочки плотной ионизированной плазмы, охватывающей центральную область притока вещества.

Кроме того, ученые выяснили, что вещество после столкновения объектов может выбрасываться наружу и снова фокусироваться магнитным полем в сторону налетающего потока, пишет Science Advances.

«Наши результаты подчеркивают необходимость правильного учета поглощения излучения в плазме для грамотного моделирования аккреционных процессов в молодых звездах», - сказал один из авторов статьи, сотрудник Института Лазерных и плазменных технологий НИЯУ МИФИ Евгений Филиппов.

По его словам, новая лабораторная платформа также открывает исследование по ряду других вопросов.

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