В Северной Осетии появятся пластмассовые ветряные мельницы
В Северной Осетии появятся пластмассовые ветряные мельницы

Работа над проектом завершится в следующем году

Ученые Северо-Кавказского строительного техникума в Северной Осетии разрабатывают ветрогенератор, который станет существенно дешевле всех существующих аналогов.

По словам преподавателя спецдисциплин техникума и руководителя проекта Инала Кцоева, ветряные мельницы станут одной из составляющих проекта экологичной животноводческой фермы, в которой также будут использовать солнечные батареи.

Ветряная мельница будет изготовлена из пластмассы и стекловолокна.

«Это почти вечные материалы, они защищены от коррозии и широко представлены на рынке. С их помощью наши ветряные мельницы будут во много раз дешевле», - сказал Инал Кцоев в беседе с ТАСС.

Характеристики будущей ветряной электростанции и стоимость проекта разработчики не раскрывают.

Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Нейрохирурги центра им. Н.Н. Бурденко выпустили книгу по эндоскопической хирургии Далее в рубрике Нейрохирурги центра им. Н.Н. Бурденко выпустили книгу по эндоскопической хирургииВедущие нейрохирурги НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко выпустили книгу под названием «Эндоскопическая транссфеноидальная хирургия»

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО