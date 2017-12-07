В Северной Осетии появятся пластмассовые ветряные мельницы
Работа над проектом завершится в следующем году
Ученые Северо-Кавказского строительного техникума в Северной Осетии разрабатывают ветрогенератор, который станет существенно дешевле всех существующих аналогов.
По словам преподавателя спецдисциплин техникума и руководителя проекта Инала Кцоева, ветряные мельницы станут одной из составляющих проекта экологичной животноводческой фермы, в которой также будут использовать солнечные батареи.
Ветряная мельница будет изготовлена из пластмассы и стекловолокна.
«Это почти вечные материалы, они защищены от коррозии и широко представлены на рынке. С их помощью наши ветряные мельницы будут во много раз дешевле», - сказал Инал Кцоев в беседе с ТАСС.
Характеристики будущей ветряной электростанции и стоимость проекта разработчики не раскрывают.Далее в рубрике Нейрохирурги центра им. Н.Н. Бурденко выпустили книгу по эндоскопической хирургииВедущие нейрохирурги НМИЦ нейрохирургии им. академика Н.Н. Бурденко выпустили книгу под названием «Эндоскопическая транссфеноидальная хирургия»
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