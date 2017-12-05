Ученые из РФ сделали МРТ безопасным для людей с имплантатами
Ученые из РФ сделали МРТ безопасным для людей с имплантатами

Открытие позволяет медикам создавать четкое изображение за меньшее число сканирований

Российские физики создали материал, позволяющий снизить мощность магнитно-резонансных томографов, чтобы сделать их безопасными для людей с кардиостимуляторами, слуховыми аппаратами и прочими имплантатами.

По словам научного сотрудника университета ИТМО Алексея Слобожанюка, российские специалисты разработали несколько устройств для усовершенствования МРТ на основе новых искусственных материалов.

«За 2-3 года комплекс таких устройств может улучшить работу значительного числа томографов в российских больницах и повысить общий уровень диагностики в нашей стране», ─ пояснил ученый.

В 2016 году сотрудники из Университета ИТМО и Лейденского университета смогли ускорить работу МРТ-сканера, создав особый метаматериал из кусочков меди, который делает картинку более контрастной.

Открытие позволяет медикам создавать четкое изображение за меньшее число сканирований, увеличивать разрешение снимков и получать их за гораздо меньшее время.

Вместе с тем, люди с медицинскими имплантатами не могут проходить обследование на томографах, так как металлические части протезов и электронных устройств нагреваются при сканировании и могут угрожать жизни пациента.

По словам российского физика, слова которого приводит «РИА Новости», идея российских ученых уже привлекла внимание зарубежных компаний, в сотрудничестве с которыми ученые из Университета ИТМО создали новые, более компактные и удобные версии этих материалов толщиной всего в 0,5 сантиметра, и проверили их в одной из клиник Нидерландов.

Теги:
События: наука, здоровье
Персоны: ученые
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