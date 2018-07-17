Ученые из России увеличили срок хранения донорского сердца до 24 часов
pixabay

pixabay

Прежде максимальное время хранения жизненно важного органа составляло четыре-шесть часов

Российские ученые разработали технологию, с помощью которой удалось увеличить срок хранения донорского сердца для операций по трансплантации. В разработке принимали участие специалисты Фонда перспективных исследований (ФПИ) и Института биофизики клетки (ИБК) РАН.

По словам руководителя совместной лаборатории ФПИ и ИБК РАН Евгения Фесенко, ученые в три-четыре раза увеличили срок хранения сердца – до 20-24 часов. Жизненно важный орган все это время находится при температуре около нуля, чаще при +4°C.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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