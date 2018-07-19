Ученые из России представили образцы «летающего внедорожника»
Первый полет аппарата намечен на 2022 год
Участники конкурса Фонда перспективных исследований (ФПИ) разработали два образца «летающего внедорожника». Уникальная машина обладает сверхкоротким взлетом и посадкой.
Сейчас специалисты ведут работу по созданию оригинальных образцов техники.
На презентации разработки присутствовала комиссия, в состав которой вошли специалисты авиационной и вертолетной отраслей, Минобороны и МЧС.
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