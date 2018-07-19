Ученые из России представили образцы «летающего внедорожника»
pixabay

pixabay

Первый полет аппарата намечен на 2022 год

Участники конкурса Фонда перспективных исследований (ФПИ) разработали два образца «летающего внедорожника». Уникальная машина обладает сверхкоротким взлетом и посадкой. 

Сейчас специалисты ведут работу по созданию оригинальных образцов техники.

На презентации разработки присутствовала комиссия, в состав которой вошли специалисты авиационной и вертолетной отраслей, Минобороны и МЧС.

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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