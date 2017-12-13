Ученые из России подтвердили источник смертельных инфекций в Африке
pixabay.com

pixabay.com

Международная группа ученых вместе с сотрудниками Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) выявила эпицентры опасных инфекций в Африке

Исследователи нашли природные очаги вспышек заболевания и подтвердили, что носителями вирусов являются крыланы.

Заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ, доктор биологических наук Михаил Щелканов отметил, что главным источником смертельных лихорадок, в том числе Эболы, являются крыланы. Сопоставление ареалов этих рукокрылых с расположением эпицентров эпидемических вспышек позволило выяснить структуру природных очагов инфекции на африканском континенте.

Экспедиция прошла в рамках программы правительства России «Оснащение материально-технической базы лабораторий, расположенных на территории Гвинейской Республики». В нее вошли руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, инфекционист, академик РАН Виктор Малеев и научный сотрудник Школы биомедицины ДВФУ Ирина Галкина.

Опыт работы на африканском континенте будет полезен при исследовании эпидемических зон в Азиатско-Тихоокеанском регионе, считают исследователи. Густонаселенность, урбанизация и перемещение населения благоприятно сказываются на распространении в регионе опасных инфекций (ВИЧ, коронавируса, атипичной пневмонии и других), говорится на сайте ДВФУ.

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События: наука
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