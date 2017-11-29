Ученые из России изобрели методику пересадки тимуса

Ученые из России создали методику, благодаря которой можно без отторжения пересаживать вилочковую железу (тимус) – орган, участвующий в созревании клеток иммунной системы.

Методика подразумевает трансплантацию чужеродного тимуса, что позволяет сформировать полноценно функционирующую иммунную систему, сообщает портал «Научная Россия». При этом, как отмечает руководитель проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Варлачев, не требуется использовать средства иммуносупрессии, как это обычно делается при пересадке чужеродных тканей с целью преодоления отторжения их организмом получателя.

Ученые напоминают, что иммунная система обеспечивает защиту человека от инфекционных заболеваний и перерождения клеток в раковые. При этом тимус – центральный орган системы – с 16-летнего возраста уменьшается в размерах, а к 75 годам его масса не превышает 6 граммов.

В ФИПИ отметили: «Несмотря на достижения современной медицины, эффективных методов восстановления вилочковой железы в настоящее время не существует, хотя их разработка могла бы помочь решить множество проблем, связанных со снижением иммунитета».

В будущем ученые планируют разработать методику трансплантации искусственного тимуса пожилым людям.

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