Ученые из России и Франции просчитали реакцию организма на вакцинацию

Российские ученые вместе с коллегами из Франции разработали алгоритм, позволяющий узнать, какую реакцию даст организм после введения возбудителя заболевания. Новый метод определяет, какие типы Т-клеточных рецепторов (ТКР) активируются при заражении человека тем или иным вирусом.

В основу алгоритма легли выводы, сделанные в результате длительного изучения нескольких пар близнецов после введения в их организмы вакцины от желтой лихорадки.

Т-клеточные рецепторы представляют собой белковые комплексы на поверхности Т-лимфоцитов. Они состоят из нескольких молекул, которые кодируются несколькими генами. ТКР взаимодействуют с антигенами, при этом если антиген и Т-рецептор подходят друг другу, то последний активирует клетку и запускает иммунный ответ.

Чтобы разработать эффективную вакцину, ученым важно знать набор Т-клеточных рецепторов, реагирующих на интересующий специалиста антиген.

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