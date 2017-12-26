Ученые из Республики Саха запатентовали устройство для тренировок борцов

Один из авторов изобретения директор научно-образовательного центра олимпийских и национальных видов спорта Петр Кривошапкин пояснил, что с помощью устройства можно внести в тренировочный процесс «многогранность совершенствования скоростно-силовых воздействий на условного противника».

Как отмечают ученые, борьба требует от спортсмена выносливости, мгновенной реакции, быстрого решения тактико-технических задач. При тренировках с удержанием неподвижного положения в схватке с помощью придания тренажеру непредсказуемых пространственных положений можно повысить двигательный потенциал борца, сообщает портал «Новости сибирской науки».

Устройство представляет собой манекен с подвижными элементами, которые имитируют голову, туловище, ноги и руки противника. Он установлен к вертикальной стенке над уровнем пола через регулируемую по высоте горизонтальную опору, которая выполнена с помощью одной цилиндрической пружины с подобранной жесткостью.

В настоящее время у ученых есть лишь модель устройства. На базе Центра интеллектуальной собственности СВФУ планируется создать инновационное предприятие и лабораторию, где разработку ученых смогут вывести на производственный уровень.

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