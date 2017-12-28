Ученые ТГУ реконструировали миграционные пути мамонтов в неблагоприятные периоды жизни

Палеонтологи проводят анализ останков самых крупных животных, некогда живших на Земле. Ученые намерены получить выводы о том, какими болезнями страдали мамонты в период, предшествующий вымиранию, и на каких территориях они проживали в неблагоприятные времена.

Доктор биологии Вроцлавского университета, сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ Кшиштоф Стефаняк рассказал: «Мы изучаем останки ископаемых животных, найденных в разных странах - Польше, Чехии, Германии, Австрии, Украине, Беларуси и России». Он добавил, что в Западной Сибири есть уникальные месторождения, в том числе одно из крупнейших «кладбищ» мамонтов в урочище Вольчья Грива в Новосибирской области, которое исследуют ученые ТГУ.

Палеонтологи отмечают, что на костях животных были обнаружены следы болезней, идентичных человеческим, например, остеопороза, артроза. Это свидетельствует о том, что десятки тысяч лет назад в разных точках Северного полушария происходили одинаковые природные процессы, которые привели к изменению геохимического состава почвы и растительности.

Из-за этого животные перестали получать жизненно необходимые микро- и макроэлементы. Мамонты, привыкшие к жизни в холодных степях, приходили на территорию Центральной Европы, в том числе и Польши, из Сибири и Центральной Азии. Когда становилось теплее, они возвращались в Сибирь, передает портал «Новости сибирской науки».

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