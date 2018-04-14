Археологи из России и Узбекистана исследовали крепость Узундара, открытую в 1991 году
Ученые разрешили вековой спор о границах древнего государства Бактрия и воссоздали картину жизни крепости времен Александра Македонского.
Южные регионы современного Узбекистана в III веке до н.э. были частью древнего государства Бактрия. Такой вывод сделали российские и узбекские ученые во время исследования крепости Узундара.
Специалисты Института археологии РАН и Института искусствознания Академии наук Узбекистана подробно исследовали крепость Узундара – первое каменное эллинистическое сооружение в горах Байсуна, расположенное на высоте 1,7 тыс. метров над уровнем моря.
Ученые реконструировали план крепости и нашли множество артефактов, позволивших воссоздать быт пограничников времен Александра Македонского (356-323 гг. до н.э.) до падения Греко-Бактрии в середине II века до н.э.
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