Специалисты МГУ научились быстро выявлять «следы» химоружия в организме
Разработанный ими метод поможет в расследовании инцидентов с применением фосфорсодержащих ядов
Ученые МГУ запатентовали метод выявления соединений, остающихся вследствие применения фосфорсодержащих ядов. По словам специалистов, разработка может использоваться при диагностике состояния людей, получивших отравление в результате использования химического оружия.
Работа над созданием данного метода проводилась совместно с научным центром Минобороны РФ. В перспективе его будут использовать при расследовании инцидентов с применением отравляющих веществ.
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