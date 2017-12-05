Ученые проследили за ростом и разложением нанонитей
Ученые проследили за ростом и разложением нанонитей

Полученные результаты помогут использовать кристаллы для создания нового поколения электронных устройств

Российские ученые в составе международной группы из Финляндии, Дании и Италии исследовали рост и разложение нитевидных нанокристаллов и продемонстрировали, как происходит внедрение атомов в кристалл при его росте и их удаление при разложении, рассказала сотрудник Центра фотоники и квантовых материалов Сколтеха Евгения Гильштейн.

Полученные результаты помогут использовать кристаллы для создания нового поколения электронных устройств, например, газовых сенсоров, диодов, полевых транзисторов и ИК-фотодетекторов на основе нанонитей.

Кроме того, электронные устройства можно будет производить дешево и в больших количествах за счет малых размеров нановолокон, на основе которых они будут сделаны.

В ходе эксперимента ученые проследили за ростом и разложением кристаллов на примере нанонитей из оксида меди, самого изученного материала.

«Понимание роста кристалла на атомарном уровне может оказаться полезным для осуществления контроля роста любых кристаллов», - пояснил профессор Cколтеха Альберт Насибулин, являющийся одним из авторов проекта.

Нанонити - новый вид наноматериалов, перспективный для использования в высокоэффективной электронике. Они могут найти применение в химических и биологических сенсорах, солнечных батареях и лазерах.

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