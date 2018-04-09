Ученые придумали «заплатку» для слабеющих глаз
С помощью стволовых клеток можно остановить старческую слепоту
Речь идет о макулодистрофии. В частности, о ее сухой разновидности. По данным американских ученых, число страдающих этим заболеванием людей вплотную приблизилось к 200 миллионам.
Недуг связан с постепенным уменьшением пигментного эпителия сетчатки, который обеспечивает питание светочувствительным рецепторам. В конечном итоге это приводит к слепоте.
Специалисты из Университета Южной Калифорнии в США нашли метод лечения сухой макулодистрофии с помощью имплантата.
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