Ученые придумали «заплатку» для слабеющих глаз

Речь идет о макулодистрофии. В частности, о ее сухой разновидности. По данным американских ученых, число страдающих этим заболеванием людей вплотную приблизилось к 200 миллионам.

Недуг связан с постепенным уменьшением пигментного эпителия сетчатки, который обеспечивает питание светочувствительным рецепторам. В конечном итоге это приводит к слепоте.

Специалисты из Университета Южной Калифорнии в США нашли метод лечения сухой макулодистрофии с помощью имплантата.

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