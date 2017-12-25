Ученые придумали новую защиту для спутников

Технология, разработанная сибирскими учеными, предусматривает использование сразу нескольких слоев из различных материалов, которые расположены в определенном порядке. Такие экраны значительно лучше защищают аппаратуру от радиации, но их масса остается прежней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

По словам руководителя проекта Сергея Телегина, разработка как минимум на треть превосходит по своей эффективности ныне существующие аналоги. «Материал и толщина покрытия внутренней стороны определяются спектром частиц на орбите и сроком активного существования спутника, например, может быть выполнен из аморфного магнитомягкого сплава, который еще и выполняет роль элетромагнитного экрана. Таким способом достигается многофункциональность защиты», - цитирует его агентство.

Изобретение уже запатентовано и будет применяться в создаваемых СибГУ космических аппаратах.

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