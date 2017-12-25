Ученые придумали новую защиту для спутников
Ученые придумали новую защиту для спутников

Специалисты Сибирского государственного университета имени Решетнева (СибГУ) создали более эффективные экраны для защиты электронной начинки спутников от радиации.

Технология, разработанная сибирскими учеными, предусматривает использование сразу нескольких слоев из различных материалов, которые расположены в определенном порядке. Такие экраны значительно лучше защищают аппаратуру от радиации, но их масса остается прежней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

По словам руководителя проекта Сергея Телегина, разработка как минимум на треть превосходит по своей эффективности ныне существующие аналоги. «Материал и толщина покрытия внутренней стороны определяются спектром частиц на орбите и сроком активного существования спутника, например, может быть выполнен из аморфного магнитомягкого сплава, который еще и выполняет роль элетромагнитного экрана. Таким способом достигается многофункциональность защиты», - цитирует его агентство.

Изобретение уже запатентовано и будет применяться в создаваемых СибГУ космических аппаратах.

Неизвестные ранее вирусы растений открыли ученые в Приморье Далее в рубрике Неизвестные ранее вирусы растений открыли ученые в ПриморьеУченые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) открыли в Приморском крае четыре неизвестных вируса растений

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО