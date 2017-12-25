Ученые придумали новую защиту для спутников

Специалисты Сибирского государственного университета имени Решетнева (СибГУ) создали более эффективные экраны для защиты электронной начинки спутников от радиации.
Технология, разработанная сибирскими учеными, предусматривает использование сразу нескольких слоев из различных материалов, которые расположены в определенном порядке. Такие экраны значительно лучше защищают аппаратуру от радиации, но их масса остается прежней, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.
По словам руководителя проекта Сергея Телегина, разработка как минимум на треть превосходит по своей эффективности ныне существующие аналоги. «Материал и толщина покрытия внутренней стороны определяются спектром частиц на орбите и сроком активного существования спутника, например, может быть выполнен из аморфного магнитомягкого сплава, который еще и выполняет роль элетромагнитного экрана. Таким способом достигается многофункциональность защиты», - цитирует его агентство.
Изобретение уже запатентовано и будет применяться в создаваемых СибГУ космических аппаратах.Далее в рубрике Неизвестные ранее вирусы растений открыли ученые в ПриморьеУченые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и Дальневосточного отделения Российской академии наук (ДВО РАН) открыли в Приморском крае четыре неизвестных вируса растений
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