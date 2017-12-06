Ученые предупредили о магнитной буре в новогоднюю ночь
Ученые предупредили о магнитной буре в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь россиян ожидает новая магнитная буря, аналогичная той, что затихает в настоящее время.

Дело в том, что в последний день декабря Солнце завершит оборот вокруг своей оси. Светило вновь повернется к нашей планете корональной дырой, которая и вызывают бурю. Эта дыра образовалась в полярной области Солнца около года назад, рассказал ТАСС руководитель центра космической погоды Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн РАН Сергей Гайдаш.

Магнитные бури негативно отражаются на работе сложных приборов, а также отрицательно влияют на самочувствие людей, страдающих хроническими недугами.

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