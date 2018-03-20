В МГУ предложили создать заповедники для кротов и летучих мышей
Проект направлен на сохранение 32 редких видов млекопитающих
Зоологи биологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова создали перечень редких видов млекопитающих, которые обитают в пустынях и степях России, но не встречаются ни на одной особо охраняемой природной территории (ООПТ).
Ученые выявили предпочтительные места для создания новых заповедников и нацпарков, которые позволят увеличить поголовье малочисленных животных.
Специалисты сосредоточились на наземных млекопитающих, населяющих местности, где жаркое лето, холодная зима, небольшое количество осадков и значительные перепады суточных температур, то есть обитателях степей, полупустынь и пустынь.
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