Ученые предложили новый метод стерилизации медодежды

Современный метод стерилизации медицинской одежды посредством высокой температуры дает лишь краткосрочный эффект. В связи с этим ученые Института химической кинетики и горения (ИХКГ) Сибирского отделения РАН предложили использовать в качестве обеззараживающего средства для тканей пептидные антибиотики.
Такие антибиотики убивают кишечную и синегнойную палочки, энтеробактерии, сальмонеллы и ряд других бактерий. По словам ученых, обработанную ими одежду могут носить не только медики, но и люди пониженным иммунитетом, ослабленные после перенесенных болезней или в силу преклонного возраста.
«Недавно был предложен способ модификации хлопковых волокон путем химического «пришивания» к ним пептидов-антибиотиков. Пептиды должны оставаться на поверхности хлопкового волокна, а не проникать внутрь, и мы предложили новый физический способ такого контроля», - рассказал ТАСС автор исследования, заведующий лабораторией ИХКГ СО РАН Сергей Дзюба.
Он состоит в том, что отдельные элементы белков на поверхности хлопка помечаются, а затем замеряется уровень проникновения. Разрешающая точность составляет около одного микрона. По словам Дзюбы этого достаточно для контроля процесса создания ткани.
Он также добавил, что российские ученые сотрудничают в этом направлении с итальянскими коллегами из университета Падуи. Те непосредственно занимаются созданием тканей с антибиотиками.Далее в рубрике Найден оптимальный метод лечения лейкозаРоссийские ученые разработали математическую модель для лечения одного из самых распространенных онкозаболеваний у детей – острого лимфобластного лейкоза. Читайте в рубрике «Новости «Умная Россия»» Поскреби русского и не найдешь татаринаПовлияло ли соседство с тюрками и финно-уграми на генофонд русской нации, откуда произошло человечество, существует ли опасность при формировании генетической базы данных?
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