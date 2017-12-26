Ученые предложили новый метод стерилизации медодежды

Такие антибиотики убивают кишечную и синегнойную палочки, энтеробактерии, сальмонеллы и ряд других бактерий. По словам ученых, обработанную ими одежду могут носить не только медики, но и люди пониженным иммунитетом, ослабленные после перенесенных болезней или в силу преклонного возраста.

«Недавно был предложен способ модификации хлопковых волокон путем химического «пришивания» к ним пептидов-антибиотиков. Пептиды должны оставаться на поверхности хлопкового волокна, а не проникать внутрь, и мы предложили новый физический способ такого контроля», - рассказал ТАСС автор исследования, заведующий лабораторией ИХКГ СО РАН Сергей Дзюба.

Он состоит в том, что отдельные элементы белков на поверхности хлопка помечаются, а затем замеряется уровень проникновения. Разрешающая точность составляет около одного микрона. По словам Дзюбы этого достаточно для контроля процесса создания ткани.

Он также добавил, что российские ученые сотрудничают в этом направлении с итальянскими коллегами из университета Падуи. Те непосредственно занимаются созданием тканей с антибиотиками.

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