Ученые предложили новый метод тушения пожаров

Такие возгорания обычно тушат с применением авиации. Однако при сбросе воды с самолета большая ее часть уходит в почву. Противопожарный эффект при этом минимальный.

Дело в том, что сбрасываемый с самолета поток состоит из крупных капель, которые не успевают преобразовывать энергию огня в пар. Ученые предлагают дробить поток на мелкие капли и при этом смешивать их с твердыми частицами. Они не позволят потокам нагретого воздуха уносить капли в сторону и ускорят их испарение.

«В небольшой неоднородной капле на границе между жидкостью и твердой частицей при высокотемпературном нагреве происходит практически мгновенное парообразование, которое провоцирует маленький взрыв. Образуются десятки мелких капелек, увеличивается площадь поверхности испарения, а значит - больше тепловой энергии пламени преобразуется в пар», - пояснил ТАСС один из авторов метода ассистент кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов Томского политехнического университета, кандидат физико- математических наук Максим Пискунов.

По его словам, такая технология позволит ускорить тушение пожара и снизить объем затраченной воды. В качестве твердых частиц ученые предполагают использовать графит или известняк.

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