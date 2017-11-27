Ученые предложили новый метод тушения пожаров

Ученые Томского политехнического университета разработали новый, более экономный и эффективный подход к тушению лесных пожаров
Такие возгорания обычно тушат с применением авиации. Однако при сбросе воды с самолета большая ее часть уходит в почву. Противопожарный эффект при этом минимальный.
Дело в том, что сбрасываемый с самолета поток состоит из крупных капель, которые не успевают преобразовывать энергию огня в пар. Ученые предлагают дробить поток на мелкие капли и при этом смешивать их с твердыми частицами. Они не позволят потокам нагретого воздуха уносить капли в сторону и ускорят их испарение.
«В небольшой неоднородной капле на границе между жидкостью и твердой частицей при высокотемпературном нагреве происходит практически мгновенное парообразование, которое провоцирует маленький взрыв. Образуются десятки мелких капелек, увеличивается площадь поверхности испарения, а значит - больше тепловой энергии пламени преобразуется в пар», - пояснил ТАСС один из авторов метода ассистент кафедры автоматизации теплоэнергетических процессов Томского политехнического университета, кандидат физико- математических наук Максим Пискунов.
По его словам, такая технология позволит ускорить тушение пожара и снизить объем затраченной воды. В качестве твердых частиц ученые предполагают использовать графит или известняк.Далее в рубрике Российские ученые добавили цвет в медицинские снимкиКрасноярские ученые предлагают «раскрашивать» медицинские снимки внутренних органов для более точной диагностики. Читайте в рубрике «Инновации» В Ижевске представили Карту событийного туризмаСпорт, инвестиции и классическая музыка: в Удмуртии прошла презентация Карты событийного туризма на 2018 год
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