Ученые построили 3d-модель корня растения

Научные сотрудники Новосибирского государственного университета совместно с исследователями из Института цитологии и генетики СО РАН создали 3d-модель корня растения.

Уточняется, что изучение корня является объектом пристального внимания ученых, поскольку он обеспечивает растение водой, необходимыми микроэлементами, а также удерживает растение в почве. При этом «родоначальником» всего органа является кончик, так как в нем содержатся стволовые клетки, позволяющие корню расти.

Для получения 3d-модели ученые использовали лазер, который позволяет заглянуть внутрь корня. «В результате мы получили модель корня, которую можно «покрутить» со всех сторон и даже заглянуть внутрь — посмотреть пространственные взаимосвязи между клетками внутри органа», - рассказывает младший научный сотрудник лаборатории компьютерной транскриптомики и эволюционной биоинформатики НГУ, и.о. зав. сектора системной биологии морфогенеза растений ИЦиГ СО РАН Виктория Лавреха.

Она добавила, что в корне содержатся несколько типов клеток, расположенных симметрично. Клетки выполняют главную свою «задачу» - проводят органические и неорганические вещества.

Наблюдения позволили сделать выводы о том, что у стволовых клеток корня есть особый микроклимат, влияющий на скорость деления близлежащих клеток, сообщает издание «Научная Россия». Как отмечают ученые, разработка 3d-модели кончика корня показала сложность и симметричность клеточного состава корня растения.

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