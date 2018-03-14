Ученые получили воду из воздуха

Изобретение российских ученых отличается от уже имеющихся установок для получения пресной воды тем, что ему не требуется электроэнергия. Нужно только море и солнце.

Устройство состоит из двух частей – надводной и подводной. Первая представляет собой буй, плавающий на поверхности моря. С помощью специальных мембран он улавливает влажный воздух и при этом нагревается солнцем.

Теплый воздух направляется в конденсатор, прикрепленный ко дну тросами и находящийся на глубине от 20 до 40метров. В результате перепада температур образуется влага, которая собирается и по трубам направляется потребителям.

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