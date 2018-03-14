Ученые получили воду из воздуха
Ученые получили воду из воздуха

Технология будет полезна для регионов, испытывающих дефицит питьевой воды

Изобретение российских ученых отличается от уже имеющихся установок для получения пресной воды тем, что ему не требуется электроэнергия. Нужно только море и солнце.

Устройство состоит из двух частей – надводной и подводной. Первая представляет собой буй, плавающий на поверхности моря. С помощью специальных мембран он улавливает влажный воздух и при этом нагревается солнцем.

Теплый воздух направляется в конденсатор, прикрепленный ко дну тросами и находящийся на глубине от 20 до 40метров. В результате перепада температур образуется влага, которая собирается и по трубам направляется потребителям.

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Теги:
Места: Россия
Персоны: ученые
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