Ученые получили обладающий уникальными свойствами нанокомпозит
Ученые получили обладающий уникальными свойствами нанокомпозит

Он может широко использоваться в производстве, а также для поисков взрывчатки

Речь идет о смешанном оксиде меди и серебра, который получили и исследовали специалисты Института катализа имени Г. К. Борескова Сибирского отделения РАН и Лаборатории рентгеновской дифрактометрии Новосибирского государственного университета.

Сначала ученые исследовали каталитические свойства обычного оксида меди (CuO) в его наноразмерном состоянии. Они установили, что окисление крупных кристаллов происходит при температуре от 150 до 200 градусов Цельсия, а для наночастиц достаточно комнатной температуры. Кроме того, в наноразмерном виде сочетание атомов изменяется на Cu4O3, что значительно повышает реакционную способность кислорода.

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Места: Россия
Персоны: ученые
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