Ученые описали «инерционный лифт» частиц в микроканалах
pixabay.com

pixabay.com

Открытие позволит использовать эти процессы в медицине

Ученые из МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН и Юлихского исследовательского центра описали механизм возникновения инерционной подъемной силы, действующей на частицы произвольного размера в микроканалах.

Открытие позволит использовать эти процессы, например, для разделения здоровых и раковых клеток.

Объектом пристального внимания ученых стали силы, действующие на частицы в заполненных жидкостью каналах толщиной в несколько микрон. Поведение частиц зависит от числа Рейнольдса, которое характеризует соотношение инерционных и вязких сил в жидкости. В потоке с конечным числом Рейнольдса на небольшие частицы действует подъемная сила, которая заставляет их двигаться поперек линий тока и «фокусироваться» на определенном расстоянии от стенок канала.

Так как на частицы действуют одновременно несколько сил, их движения сложно описать теоретически и предсказать, как они будут двигаться в конкретном канале. 

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Теги:
Места: Россия
События: наука
Персоны: ученые
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