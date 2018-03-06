Ученые из Омска заставили молекулы склеиваться в нанокирпичи треугольной формы
pixabay.com

pixabay.com

Физики надеются, что открытие позволит создать технологии самосборки наночастиц произвольной формы

Омские ученые заставили одиночные звенья полимерных молекул объединяться в двумерные нанообъекты, из которых можно делать структуры любой формы и размеров.

Сотрудник Омского университета Павел Стишенко рассказал: «Меняя всего один параметр, давление, мы можем получать разные фазы вещества. По сути, мы нашли способ делать треугольные кирпичи, из которых в будущем можно сделать что угодно в любых количествах».

По словам ученых, многие предметы живой и неживой природы возникли не вследствие осмысленных действий отдельных компонентов клетки или стихий, а за счет феномена самоорганизации и самосборки. Главной движущей силой в этом процессе стали законы физики и химии, которые заставляют простые молекулы создавать сложные структуры для обеспечения равновесия.

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Места: Россия
События: наука
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