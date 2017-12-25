Ученые объявили войну уссурийскому полиграфу

Нашествие уссурийского полиграфа вызывает практически стопроцентное усыхание лесов в очагах массового размножения, рассказал научный сотрудник Института мониторинга климатических и экологических систем СО РАН кандидат биологических наук Иван Керчев.

По его словам, существующие сегодня методы защиты от вредителей, живущих не на кронах деревьев, а под их корой, оказываются малоэффективными.

Томские ученые ходе исследований выделили несколько основных перспективных направлений для борьбы короедами: это акустические методы, воздействие феромонами и использование микроорганизмов, поражающих вредителя.

Керчев подчеркнул, что распыление химических средств с воздуха крайне неэффективно против уссурийского полиграфа.

Для того, чтобы преодолеть естественные защитные механизмы дерева, короеды массово скапливаются на нем для «массированной атаки». Ученый пояснил, что важно не допустить этого момента.

В рамках выполнения гранта РНФ ученые изучили «язык общения» полиграфов, прослушав более 120 часов записей. Таким образом, биологи смогли изучить звуки, которые в рамках «социального» взаимодействия издает полиграф.

Поэтому довольно скоро ученым из ИМКЭС СО РАН удастся получить бесценный материал, который поможет применить биоакустические методы для защиты зеленых насаждений от короедов.

Кроме того, для передачи информации друг другу жуки также выделяют особые пахучие секреты, и использование специальных феромонных ловушек позволит «обмануть» насекомых и привлечь их в определенное место.

При разработке комплексных методов борьбы с уссурийским полиграфом в Тайге нельзя забывать о недружественных видах-хищников, большинство из которых составляют насекомые.

Уссурийский полиграф уничтожает всё на своем пути. При самом оптимистичном сценарии, после гибели старых деревьев возможно обновление лесных насаждений, но это произойдет минимум через полвека, сообщает «Наука в Сибири».

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